رات کی تاریکی میں بھاری مالیت کی انٹرنیٹ کیبلز چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)رات کی تاریکی میں بھاری مالیت کی انٹرنیٹ کیبلز چوری کر لی گئیں۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے محلہ سیف آباد میں رات کی تاریکی میں ملز موں نے مبینہ طور پر کیبل نیٹ ورک کمپنی کی جانب سے بچھائی گئی بھاری مالیت کی انٹرنیٹ اور کیبل نیٹ ورک کی تاریں چوری کرلیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ہے ۔
