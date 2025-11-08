صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جڑانوالہ میں سہولیات میں بہتری

  • فیصل آباد
تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جڑانوالہ میں سہولیات میں بہتری

ہسپتال میں نئے بینچز اور ضروری سامان بھی مہیا کر دیا گیا ہے :ایم ایس ڈاکٹر کاشف

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جڑانوالہ میں مریضوں اور اُن کے اہلِ خانہ کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔اس حوالے سے ایم ایس ڈاکٹر کاشف محمود کمبوہ نے بتایا کہ مریضوں کے ہمراہ آنے والے افراد کے لیے سہولتوں میں بہتری لائی جا رہی ہے تاکہ انہیں ہر ممکن آرام فراہم کیا جا سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ مخیر حضرات کے تعاون سے سیٹرز فراہم کیے گئے ہیں جہاں بیک وقت 200 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ ہسپتال میں نئے بینچز اور ضروری سامان بھی مہیا کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ڈاکٹر کاشف محمود کمبوہ نے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ بھی کیا اور عملے کو مریضوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی۔

 

