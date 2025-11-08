مخالفین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ٹانگ کی ہڈی توڑ دی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر مخالفین کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ٹانگ کی ہڈی توڑ دی گئی۔تھانہ بٹالہ کالونی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے احتشام نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہا تھا کہ اس دوران مخالفین نے مبینہ طور پر انہیں قابو کر لیا اور ڈنڈوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا اس دوران متاثرہ شہری خضر کی ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔