ایف ڈی اے کی کارروائی، غیر قانونی تعمیرات پر 13 مکان سیل
قصورواروں کے خلاف چالان سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کو بھجوا دئیے گئے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد اصف چودھری کی ہدایات پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مہم کے دوران ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف ہاؤسنگ کالونیوں میں نقشہ کی منظوری کے بغیر زیرِ تعمیر 13 مکانات کو سربمہر کر دیا۔ قصورواروں کے خلاف چالان سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دئیے گئے ۔ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن کی نگرانی میں اسٹیٹ افسر انیب اسلم رندھاوا اور دیگر عملہ پر مشتمل ایف ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں ہاؤسنگ کالونیوں کا معائنہ کیا۔ دورانِ چیکنگ تین کالونیوں میں بعض مکانات نقشہ جات کی منظوری کے بغیر تعمیر کیے جا رہے تھے ، جن کی تعمیر روک کر انہیں سیل کر دیا گیا۔