صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے کی کارروائی، غیر قانونی تعمیرات پر 13 مکان سیل

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے کی کارروائی، غیر قانونی تعمیرات پر 13 مکان سیل

قصورواروں کے خلاف چالان سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کو بھجوا دئیے گئے

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد اصف چودھری کی ہدایات پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مہم کے دوران ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف ہاؤسنگ کالونیوں میں نقشہ کی منظوری کے بغیر زیرِ تعمیر 13 مکانات کو سربمہر کر دیا۔ قصورواروں کے خلاف چالان سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دئیے گئے ۔ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن کی نگرانی میں اسٹیٹ افسر انیب اسلم رندھاوا اور دیگر عملہ پر مشتمل ایف ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں ہاؤسنگ کالونیوں کا معائنہ کیا۔ دورانِ چیکنگ تین کالونیوں میں بعض مکانات نقشہ جات کی منظوری کے بغیر تعمیر کیے جا رہے تھے ، جن کی تعمیر روک کر انہیں سیل کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم بوائی کے اہداف کے حصول کیلئے ڈویژنل گندم کمیٹی تشکیل،کمشنر کنوینر ہوں گے

دودھ ،دہی ،روٹی،نان دیگر اشیا کی نئی قیمتوں کا نو ٹیفیکیشن

جاری ترقیاتی اسکیموں پر پیشرفت کا تفصیلی جائزہ اجلاس

ڈھنگا نہ میں سیفٹی وال اور سٹڈ کی تعمیر پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

بلاشبہ حب رسولؐ ہی کسی مومن کا اثاثہ ہے ،مولانا عبدالقیوم غزنوی

مستحسن معاشرہ کی تشکیل کیلئے رواداری کا مظاہرہ ضروری ،حافظ عبدالغفار روپڑی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن