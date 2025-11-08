صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او چنیوٹ کی مسجد میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

  • فیصل آباد
متعلقہ افسروں کو دادرسی یقینی بنانے ، درخواستوں کی فالو اپ رپورٹ پیش کرنیکا حکم

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کیلئے اقدامات جاری ہیں۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے جمعۃ المبارک کے موقع پر جامع مسجد فردوسیہ، محلہ غفورآباد چنیوٹ میں کھلی کچہری لگائی۔کھلی کچہری میں ایس ایچ او تھانہ سٹی، انچارج کمپلینٹ سیل، دیگر پولیس افسران اور نمازیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو دادرسی یقینی بنانے اور کمپلینٹ سیل کو درخواستوں کی فالو اپ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے شرکاء کو پنجاب پولیس کی مختلف سروسز کے بارے میں بریفنگ دی۔

 

