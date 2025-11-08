ٹوبہ :ضلعی انتظامیہ کا ناجائز منافع خوروں کیخلاف کریک ڈاؤن
چودھری محمد شہباز کا مختلف مارکیٹوں کا دورہ ، چینی، آٹا کی قیمتوں کا جائزہ لیا
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی ہدایت پر ضلع بھر میں پرائس کنٹرول کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس متحرک ہیں۔اسی سلسلے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر چودھری محمد شہباز نے مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چینی، آٹا اور دیگر ضروری اشیا کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورانِ چیکنگ زائد نرخ وصول کرنے والے متعدد دکانداروں کو وارننگز جاری کی گئیں جبکہ بعض کو جرمانے بھی عائد کئے گئے ۔چودھری محمد شہباز نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ۔ کسی کو ناجائز منافع خوری یا ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔