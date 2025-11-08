صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :ضلعی انتظامیہ کا ناجائز منافع خوروں کیخلاف کریک ڈاؤن

  • فیصل آباد
چودھری محمد شہباز کا مختلف مارکیٹوں کا دورہ ، چینی، آٹا کی قیمتوں کا جائزہ لیا

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی ہدایت پر ضلع بھر میں پرائس کنٹرول کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس متحرک ہیں۔اسی سلسلے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر چودھری محمد شہباز نے مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چینی، آٹا اور دیگر ضروری اشیا کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورانِ چیکنگ زائد نرخ وصول کرنے والے متعدد دکانداروں کو وارننگز جاری کی گئیں جبکہ بعض کو جرمانے بھی عائد کئے گئے ۔چودھری محمد شہباز نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ۔ کسی کو ناجائز منافع خوری یا ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

