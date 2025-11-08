صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای بز پورٹل پر موصول شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت

  • فیصل آباد
ای بز پورٹل پر موصول شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے موصول درخواستوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے ای بز (E-Biz) پورٹل پر موصول ہونے والی کاروباری افراد کی این او سی درخواستوں کو تیز رفتاری سے نمٹایا جائے تاکہ پورٹل کے قیام کے حقیقی مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اب تک موصول درخواستوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ کوئی بھی درخواست زیرِ التواء نہیں رہنی چاہیے ۔ اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ اقدام کاروباری سہولت اور آسانیوں کے فروغ کی جانب ایک انقلابی قدم ہے ۔ ای بز (E-Biz) پلیٹ فارم سرمایہ کاروں کو اجازت نامے ، لائسنس، رجسٹریشن اور لینڈ یوز کنورژن کی مکمل آن لائن سہولت فراہم کر رہا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ای بز (E-Biz) ایک شفاف، مؤثر اور کاروبار دوست نظام کی تعمیر میں اہم پیش رفت ہے ، لہٰذا تمام متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک کرتے ہوئے اس پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔ اجلاس میں محکموں کے افسران نے اب تک کی پیشرفت سے آگاہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مصدق ملک کی زیرِ صدارت فلم وسینما بحالی کمیٹی کا پہلا اجلاس

وزارت ثقافت کے زیر اہتمام تاجکستان کلچر ویک منانیکا فیصلہ

شکر پڑیاں میں رنگارنگ لوک میلہ شروع، سٹالز سج گئے

سفارتخانہ ترکیہ کی جانب سے تقریب مشرق کے عظیم شاعر:محمد اقبالؒ کا انعقاد

سی ڈی اے ، منصوبوں کی جلدتکمیل کیلئے ورکنگ گروپ بنانیکا فیصلہ

آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری،شہریوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن