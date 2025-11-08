ای بز پورٹل پر موصول شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت
ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے موصول درخواستوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے ای بز (E-Biz) پورٹل پر موصول ہونے والی کاروباری افراد کی این او سی درخواستوں کو تیز رفتاری سے نمٹایا جائے تاکہ پورٹل کے قیام کے حقیقی مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اب تک موصول درخواستوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ کوئی بھی درخواست زیرِ التواء نہیں رہنی چاہیے ۔ اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ اقدام کاروباری سہولت اور آسانیوں کے فروغ کی جانب ایک انقلابی قدم ہے ۔ ای بز (E-Biz) پلیٹ فارم سرمایہ کاروں کو اجازت نامے ، لائسنس، رجسٹریشن اور لینڈ یوز کنورژن کی مکمل آن لائن سہولت فراہم کر رہا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ای بز (E-Biz) ایک شفاف، مؤثر اور کاروبار دوست نظام کی تعمیر میں اہم پیش رفت ہے ، لہٰذا تمام متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک کرتے ہوئے اس پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔ اجلاس میں محکموں کے افسران نے اب تک کی پیشرفت سے آگاہ کیا۔