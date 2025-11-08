صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا پیرمحل میں تعلیمی و طبی اداروں کا معائنہ

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا پیرمحل میں تعلیمی و طبی اداروں کا معائنہ

مریضوں کو ملنے والی خدمات، ڈاکٹرز کی حاضری اور صفائی کے انتظامات دیکھے

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے ٹی ایچ کیو ہسپتال پیرمحل میں زیر تعمیر نئی عمارت کا جائزہ لیتے ہوئے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔انہوں نے او پی ڈی میں مریضوں کو ملنے والی خدمات، ڈاکٹرز کی حاضری اور صفائی کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ ہائی اسکول 670/11 گ ب، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 پیرمحل اور مریم نواز ہیلتھ کلینک 668/9 گ ب کا دورہ کیا۔انہوں نے اساتذہ کو ہدایت کی کہ طلبہ کی معیاری تعلیم اور تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق صحت و تعلیم کے شعبوں میں عوامی سہولیات کی بہتری کیلئے ضلعی انتظامیہ تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔

 

