عوامی منصوبوں کی بروقت تکمیل ،شفافیت یقینی بنانے کا حکم
ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت ڈویلپمنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس، بریفنگ دی گئی
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل کی صدارت میں منعقد ہوا۔اجلاس میں میگا ڈویلپمنٹ پراجیکٹس کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ عوامی بہبود کے منصوبوں کی بروقت تکمیل اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے ، کسی بھی منصوبے کو تاخیر کا شکار نہ ہونے دیا جائے ۔انہوں نے چنیوٹ۔فیصل آباد دو رویہ سڑک، ڈسٹرکٹ کمپلیکس، نیو ڈی ایچ کیو اسپتال سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے مقررہ ٹائم فریم میں مکمل کرنے کی تاکید کی۔