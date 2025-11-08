آرمڈ سروسز بورڈ جھنگ کا اجلاس، شہدا و ریٹائرڈ فوجیوں کے مسائل کے حل پر زور
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈ کی ہدایت پر آرمڈ سروسز بورڈ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود نے کی۔۔۔
اجلاس میں ڈی او انفارمیشن ریاض حسین مارتھ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سولجر بورڈ کلیم اللہ، کرنل (ر) جاوید اقبال، کیپٹن (ر) الیاس حیدر بھروانہ سمیت محکمہ صحت، تعلیم، زراعت، نادرا، لوکل گورنمنٹ اور جنرل پوسٹ آفس کے نمائندگان نے شرکت کی۔اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سولجر بورڈ کلیم اللہ نے مسلح افواج کے شہداء اور ریٹائرڈ سولجرز کے اہل خانہ کو درپیش مسائل اور ان کے حل سے متعلق تفصیلی ایجنڈا پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ادارہ ریٹائرڈ فوجیوں اور شہدا کے خاندانوں کی ویلفیئر کے لیے سرگرم عمل ہے ، جبکہ ضلع جھنگ اور چنیوٹ میں متعلقہ فیملیز کی فلاح کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ ریٹائرڈ سولجرز اور شہداء کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے گی۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ فوجی اہلکاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔