واسا فیصل آباد کا نادہندہ محکموں کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
ریونیو ریکوری کے نئے اہداف مقرر ، افسروں کو محنت سے کام کی ہدایت

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)واسا فیصل آباد نے نادہندہ سرکاری محکموں کو واجبات کی ادائیگی کے نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، جن میں بلز کی فوری ادائیگی کی ہدایت کی جائے گی، جبکہ عدم ادائیگی کی صورت میں متعلقہ محکموں کے سیوریج کنکشن منقطع کر دیے جائیں گے ۔یہ فیصلہ منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ کی زیرِ صدارت ایک اہم اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر ایڈمن شعیب رشید، ڈائریکٹرز ریونیو محمد اقبال ملک، عمر افتخار، ڈپٹی ڈائریکٹرز عبدالرؤف بٹ، فرحان علی، حافظ معین احمد اور دیگر افسران شریک تھے ۔اجلاس کے دوران ایم ڈی واسا نے ریونیو ریکوری کے نئے اہداف مقرر کرتے ہوئے افسروں کو سخت محنت اور لگن سے کام کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ افسران فیلڈ میں نکلیں گے تو ریونیو ریکوری میں واضح اضافہ ممکن ہوگا۔ عوام کے ساتھ براہِ راست رابطے بڑھا کر ان کے مسائل سنیں اور حل کریں تاکہ صارفین اپنے واجبات اور بلز کی بروقت ادائیگی کریں۔ایم ڈی واسا نے مزید ہدایت کی کہ جو صارفین اقساط میں بل ادا کرنا چاہتے ہیں، ان سے موجودہ بل کے ساتھ واجبات میں سے قسط مقرر کی جائے تاکہ عوام پر اضافی بوجھ نہ پڑے ۔ انہوں نے ریونیو افسران پر واضح کیا کہ ریکوری میں اضافہ کرنے والے افسران کو خصوصی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

 

