دومنشیات فروش گرفتار، 14 لٹر شراب،ایک کلوہیرئون برآمد
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)پولیس نے دومنشیات فروش گرفتارکرلئے ۔ تھانہ ائیر پورٹ پولیس نے چک 77 ج ب ملاں پور کے رہائشی منشیات فروش حامد کوگرفتار کرکے اسکے قبضہ سے 14 لٹر دیسی شراب برآمد کرلی۔
تھانہ ساندل کے ایس ایچ او غازی حق نواز نے سب انسپکٹر شہزاد جاوید ودیگراہلکاروں کے ہمراہ خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران امین پور اڈا سے منشیات فروش قاسم عرف کالا سکنہ 184 ج ب بھوانہ کو 1100 گرام ہیروئن سمیت قابو کر لیا،گرفتار منشیات فروش علاقہ بھر میں وسیع پیمانے پر منشیات کا مکروہ کرتے تھے ،پولیس نے گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔