جڑانوالہ :بیکرز اینڈ پیزا گروپ کی نئی برانچ کا افتتاح

  • فیصل آباد
جڑانوالہ :بیکرز اینڈ پیزا گروپ کی نئی برانچ کا افتتاح

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ میں معروف بیکرز اینڈ پیزا گروپ کی نئی برانچ کا افتتاح ،شہریوں کی بری تعداد نے وزٹ کیا ۔

اسلام آباد کے اس گروپ نے شاہکوٹ اور جڑانوالہ میں اپنی نئی برانچز کا افتتاح کیا ۔ گروپ کے ایڈمن میاں عمران اور کو پارٹنر عمر احسن اور صہیب نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اچھی معیاری کوالٹی پروڈکٹس اور لوگوں کو روزگار کے مواقع دینا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ہم نے بائیوگیس کا پلانٹ لگایا ہے جس سے یہ پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں۔

 

