صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون پر تشدد اورگیٹ چوری کرنے پر مقدمات درج

  • فیصل آباد
خاتون پر تشدد اورگیٹ چوری کرنے پر مقدمات درج

ماموں کانجن( نمائندہ دنیا )خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے اور آہنی گیٹ چوری کرنے پر متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔

نواحی گاؤں 501گ ب میں ساجدہ پروین کا چار افرادسے کھیتوں میں گوبر زبردستی اٹھانے پر جھگڑا ہو گیا چاروں افراد نے ساجدہ پروین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جس پر مقامی پولیس نے چاروں افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ بنگلہ چوک پٹھان کالونی کے رہائشی جمال خان ولد سردار کے احاطے کو لگا مین آہنی گیٹ نامعلوم افراد نے چوری کر لیا جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمنوں کیخلاف گرینڈآپریشن،پروڈکشن یونٹس کو جرمانے

اقبال ؒ کی شاعری فکر وعمل کا انقلابی منشور،ڈاکٹر عثمان جمشید

پاکستان قائدؒ اوراقبال ؒ کی بصیرت کا نتیجہ،فخر امام

اقبال ؒ کے افکار قوم کے رہنمائی کا سرچشمہ،کلثوم پراچہ

ناصر لنگا اخبارفروش یونین خانیوال کے صدر،اظہرفتیانہ جنرل سیکرٹری منتخب

کرم پور میں گندگی کے ڈھیر، انتظامیہ خاموش تماشائی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر