خاتون پر تشدد اورگیٹ چوری کرنے پر مقدمات درج
ماموں کانجن( نمائندہ دنیا )خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے اور آہنی گیٹ چوری کرنے پر متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔
نواحی گاؤں 501گ ب میں ساجدہ پروین کا چار افرادسے کھیتوں میں گوبر زبردستی اٹھانے پر جھگڑا ہو گیا چاروں افراد نے ساجدہ پروین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جس پر مقامی پولیس نے چاروں افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ بنگلہ چوک پٹھان کالونی کے رہائشی جمال خان ولد سردار کے احاطے کو لگا مین آہنی گیٹ نامعلوم افراد نے چوری کر لیا جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔