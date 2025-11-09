فصلوں کی باقیات جلانے پر 11 لاکھ 25 ہزار کے جرمانے
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ زراعت توسیع نے انسداد سموگ اقدامات کے تحت فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر یکم اکتوبر سے ابتک 7 افراد کے خلاف مقدمات درج اور 11 لاکھ 25 ہزار روپے کے جرمانے کئے ۔
ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ڈاکٹر شہباز نے بتایا کہ کسانوں کو مختلف آگاہی پروگرامز کے ذریعے فصل کی باقیات کو آگ نہ لگانے کی ترغیب دی جارہی ہے ۔ گذشتہ روزبھوآنہ کے موضع سدیو میں ساجد نے فصل کی باقیات کو آگ لگائی،تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں جس پرفوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ساجد کو 18 ایکڑ کے حساب سے جرمانہ کیا اور عدم ادائیگی پر مقدمہ درج کرایا گیا۔انہوں نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل کی ہدایات پرسموگ قوانین کی خلاف ورزی پر بلاامتیاز ایکشن جاری ہے ۔