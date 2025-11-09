صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسدادِ سموگ:4 بھٹے مسمار 14 سیل، لاکھوں کے جرمانے

  • فیصل آباد
انسدادِ سموگ:4 بھٹے مسمار 14 سیل، لاکھوں کے جرمانے

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر)ضلعی انتظامیہ سموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کیلئے سرگرم ہے ، اس سلسلے میں محکمہ ماحولیات نے گذشتہ ماہ 9 ایف آئی آرز درج کیں، 9 لاکھ کے جرمانے کئے ، 4 بھٹے مکمل مسمار جبکہ 14 بھٹے سیل کیے گئے ۔

 بلدیاتی ادارے روزانہ صبح و شام سڑکوں پر پانی کے چھڑکاؤ کے ذریعے دھول اور آلودگی کم کرنے میں مصروف ہیں، ٹریفک پولیس نے انسدادِ سموگ کیلئے 2425 انسپکشنز کے دوران 2056 چالان کیے ، 41 لاکھ 12 ہزار کے جرمانے کیے اور 570 گاڑیاں ضبط کیں، محکمہ زراعت نے فصلوں کی باقیات جلانے کے 21 واقعات پر3 لاکھ 60 ہزار کے جرمانے کئے جبکہ آگاہی مہم بھی جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر