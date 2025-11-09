انسدادِ سموگ:4 بھٹے مسمار 14 سیل، لاکھوں کے جرمانے
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر)ضلعی انتظامیہ سموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کیلئے سرگرم ہے ، اس سلسلے میں محکمہ ماحولیات نے گذشتہ ماہ 9 ایف آئی آرز درج کیں، 9 لاکھ کے جرمانے کئے ، 4 بھٹے مکمل مسمار جبکہ 14 بھٹے سیل کیے گئے ۔
بلدیاتی ادارے روزانہ صبح و شام سڑکوں پر پانی کے چھڑکاؤ کے ذریعے دھول اور آلودگی کم کرنے میں مصروف ہیں، ٹریفک پولیس نے انسدادِ سموگ کیلئے 2425 انسپکشنز کے دوران 2056 چالان کیے ، 41 لاکھ 12 ہزار کے جرمانے کیے اور 570 گاڑیاں ضبط کیں، محکمہ زراعت نے فصلوں کی باقیات جلانے کے 21 واقعات پر3 لاکھ 60 ہزار کے جرمانے کئے جبکہ آگاہی مہم بھی جاری ہے ۔