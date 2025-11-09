صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹہ جات کامعائنہ ، کم عمر بچوں سے مشقت لینے پر مقدمہ

  • فیصل آباد
بھٹہ جات کامعائنہ ، کم عمر بچوں سے مشقت لینے پر مقدمہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر چوہدری شہباز نے مختلف بھٹہ جات کا اچانک دورہ کیا ۔

اس موقع پر ایک بھٹہ پر کم عمر بچوں سے مشقت کروانے کی تصدیق ہونے پر متعلقہ بھٹہ مالک کیخلاف تھانہ رجانہ میں ایف آئی آر درج کروادی گئی۔چوہدری شہباز نے کہا کہ چائلڈ لیبر کے مکمل خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے ، ایسے تمام عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی جو بچوں سے مشقت کروا کر اْنکے بنیادی حقوق پامال کر رہے ہیں، بچوں کو تعلیم، تحفظ اور روشن مستقبل دینا حکومتِ پنجاب کا عزم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمنوں کیخلاف گرینڈآپریشن،پروڈکشن یونٹس کو جرمانے

اقبال ؒ کی شاعری فکر وعمل کا انقلابی منشور،ڈاکٹر عثمان جمشید

پاکستان قائدؒ اوراقبال ؒ کی بصیرت کا نتیجہ،فخر امام

اقبال ؒ کے افکار قوم کے رہنمائی کا سرچشمہ،کلثوم پراچہ

ناصر لنگا اخبارفروش یونین خانیوال کے صدر،اظہرفتیانہ جنرل سیکرٹری منتخب

کرم پور میں گندگی کے ڈھیر، انتظامیہ خاموش تماشائی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر