بھٹہ جات کامعائنہ ، کم عمر بچوں سے مشقت لینے پر مقدمہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر چوہدری شہباز نے مختلف بھٹہ جات کا اچانک دورہ کیا ۔
اس موقع پر ایک بھٹہ پر کم عمر بچوں سے مشقت کروانے کی تصدیق ہونے پر متعلقہ بھٹہ مالک کیخلاف تھانہ رجانہ میں ایف آئی آر درج کروادی گئی۔چوہدری شہباز نے کہا کہ چائلڈ لیبر کے مکمل خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے ، ایسے تمام عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی جو بچوں سے مشقت کروا کر اْنکے بنیادی حقوق پامال کر رہے ہیں، بچوں کو تعلیم، تحفظ اور روشن مستقبل دینا حکومتِ پنجاب کا عزم ہے ۔