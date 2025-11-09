ٹھیکریوالا پولیس وین کیساتھ وردی میں فوٹو بنانیوالاٹک ٹاکر نکلا
پینسرہ،ٹھیکریوالا (نمائندگان دنیا) تھانہ ٹھیکریوالا پولیس وین کے ساتھ پنجاب پولیس کی وردی پہن کر تصاویر اور ویڈیو بنانے والا نوجوان ٹک ٹاکر نکلا ۔
مقامی رہائشی منور پولیس میں ملازم نہیں، گذشتہ روز اسکی پولیس یونیفارم کے ساتھ گاڑی کے ہمراہ سرکاری اسلحہ سمیت تصاویر وائرل ہوئی تو پولیس کو ہوش آیا اس سے قبل بھی ملزم کی سب انسپکٹر کی وردی میں نوجوان پر تشدد کرنے کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس پرمقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔ ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا میاں واجد نے واقعہ پر نوٹس لیتے ہوئے اسے گرفتار کرنے کی یقین دہانی کروا دی ۔