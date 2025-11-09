فلیکسز، بینرز کو ہٹا اور وال چاکنگ کوختم کر دیا گیا
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر)شہر کے بیوٹیفکیشن پلان پر عملدرآمد کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی ہدایت پر ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی چاروں تحصیلوں میں مختلف مقامات سے فلیکسز، بینرز کوہٹا اور وال چاکنگ کو ختم کرنے کی کارروائیاں جا ری ہیں۔
سی ای او میونسپل کمیٹی ولید عثمان کی زیر نگرانی میونسپل ٹیموں نے کینال روڈ، شہر کے داخلی راستوں اور دیگر مرکزی شاہراہوں سے غیرقانونی فلیکسز، بینرز کوہٹا اور وال چاکنگ کو ختم کردیا۔سی او میونسپل کمیٹی ولید عثمان گجر نے کہا کہ ضلع بھر کو صاف، خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، شہری میونسپل کمیٹی کے ساتھ تعاون کریں تاکہ شہر کی خوبصورتی اور صفائی کا معیار برقرار رکھا جا سکے ۔