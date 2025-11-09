صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلیکسز، بینرز کو ہٹا اور وال چاکنگ کوختم کر دیا گیا

  • فیصل آباد
فلیکسز، بینرز کو ہٹا اور وال چاکنگ کوختم کر دیا گیا

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر)شہر کے بیوٹیفکیشن پلان پر عملدرآمد کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی ہدایت پر ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی چاروں تحصیلوں میں مختلف مقامات سے فلیکسز، بینرز کوہٹا اور وال چاکنگ کو ختم کرنے کی کارروائیاں جا ری ہیں۔

 سی ای او میونسپل کمیٹی ولید عثمان کی زیر نگرانی میونسپل ٹیموں نے کینال روڈ، شہر کے داخلی راستوں اور دیگر مرکزی شاہراہوں سے غیرقانونی فلیکسز، بینرز کوہٹا اور وال چاکنگ کو ختم کردیا۔سی او میونسپل کمیٹی ولید عثمان گجر نے کہا کہ ضلع بھر کو صاف، خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، شہری میونسپل کمیٹی کے ساتھ تعاون کریں تاکہ شہر کی خوبصورتی اور صفائی کا معیار برقرار رکھا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیکٹرایچ9اور آئی 9میں آپریشن،درجنوں غیر قانونی تعمیرات مسمار

یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس کیخلاف کریک ڈاؤن

اسلام آباد: سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا 2025کا افتتاح

ڈینگی پھیلاؤ میں کمی، اسلام آباد میں 12نئے کیسز رپورٹ

یوم اقبالؒ پر انجمن فیض الاسلام میں سیمینار ،غربا میں رضا ئیاں تقسیم

عالمی چیلنجز کا حل صرف فکرِ اقبال میں پوشیدہ ، اورنگزیب کھچی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر