چیئر مین لیبر قومی موومنٹ لطیف انصاری کی گاڑی کوحادثہ
پینسرہ(نمائندہ دنیا)چیئر مین لیبر قومی موومنٹ لطیف انصاری کی گاڑی کوحادثہ۔
بابالطیف انصاری اپنی شریک حیات پروین لطیف انصاری بھانجے حافظ عمیر کے ہمراہ موٹر وے پر لاہور جا رہے تھے کہ سانگلہ ہل کے قریب کسی گاڑی سے گرنے والے لوہے کے راڈ سے سے ٹکرا کر گاڑی کی پٹرول ٹینکی اچانک پھٹ گئی جس سے پٹرول بہنے لگا۔ احساس ہوتے ہیں فیملی گاڑی سے دور محفوظ مقام پر رک گئی اور موٹر وے پولیس کو کال کر دی جنہوں نے موقع پر پہنچ کر گاڑی کو محفوظ بناتے ہوئے ورکشاپ پہنچایا جہاں سے وہ واپس فیصل آباد پہنچ گئے ۔