میونسپل کمیٹی اسامیاں خالی ہونے پر انتظامی بحران کا شکار
بلدیاتی امور بری طرح متاثر ہو رہے ،تمام خالی اسامیاں پر کرنے کامطالبہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر)میونسپل کمیٹی انتظامی بحران کا شکار ہو گئی ،افسروں کی تمام اسامیاں خالی ہونے پربلدیاتی امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں ،پنجاب حکومت کی جانب سے ضلع ہیڈکوارٹر کی میونسپل کمیٹی کو مکمل طور پر نظرانداز کرتے ہوئے پورا نظام اضافی چارج رکھنے والے افسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ۔انتظامی نااہلی اور افسروں کی کمی پرشہریوں کے مسائل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق میونسپل کمیٹی کے سربراہ چیف آفیسر کی سیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے ، جس کا اضافی چارج میونسپل آفیسر ریگولیشن ولید عثمان گجر کے سپرد ہے ، ایم او فنانس کا چارج ضلع کونسل میں تعینات ڈسٹرکٹ آفیسر فنانس رؤف گجر، ایم او پلاننگ کا چارج ڈسٹر کٹ پلاننگ آفیسرشیخ شعیب اور ایم او انفراسٹرکچر کا چارج بھی ڈسٹر کٹ آفیسر مشتاق منڈا کے پاس ہے ،مذکورہ تمام افسرضلع کونسل میں تعینات ہیں اور میونسپل کمیٹی میں باقاعدہ حاضری نہیں دیتے ، اسی طرح میونسپل آفیسر سروسز، سب انجینئر، اکاؤنٹنٹ اور بلڈنگ انسپکٹر کی اسامیاں بھی خالی ہیں، جس سے انتظامی معاملات مزید متاثر ہو رہے ہیں،عوامی حلقوں کے مطابق اضافی چارج رکھنے والے افسران اکثر میونسپل کمیٹی دفاتر نہیں آتے ، بلکہ اپنے اصل دفاتر میں بیٹھتے ہیں، شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے روزانہ دفاتر کے چکر لگاتے ہیں، مگر کوئی ذمہ دار افسر دستیاب نہیں ہوتا،،شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میونسپل کمیٹی کی تمام خالی اسامیاں فوری طور پر کی جائیں۔ تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔