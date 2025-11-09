منشیات کیس کافیصلہ ،24 سال قید ،14لاکھ جرمانہ کی سزا
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہدہ سعیدنے طاہر کوجرم ثابت ہونے پرسزاسنادی
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چنیوٹ میڈم شاہدہ سعیدنے تھانہ سٹی کے منشیات کے مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا ۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر منشیات فروش کو24 سال قید اور14لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنادی۔ تھانہ سٹی پولیس نے منشیا ت فروش طاہرکو 1155 گرام ہیروئن،1050گرام آئس برآمد ہونے پر گرفتار کیا تھا۔منشیات فروش کیخلاف تھانہ سٹی میں منشیات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا ۔ اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد کا کہنا تھا کہ معیاری تفتیش کیساتھ ثبوتوں کو بہترین انداز میں عدالت کے سامنے پیش کرکے منشیات فروشوں کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں ۔ انسداد منشیات کیلئے ضلع بھر میں پولیس آگاہی مہم سمیت بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ اپنے جوانوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کیلئے عملی اقدامات کرتے ہوئے منشیات کا خاتمہ کیا جائے گا۔