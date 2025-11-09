صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی قبرستان جڑانوالہ میں صفائی کے ناقص انتظامات

  • فیصل آباد
مرکزی قبرستان جڑانوالہ میں صفائی کے ناقص انتظامات

عدم توجہ پرقبرستان کچرے کے ڈھیروں ، جنگل کا منظر پیش کرنے لگا ،صفائی کا مطالبہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )مرکزی قبرستان جڑانوالہ میں صفائی کے ناقص انتظامات اور انتظامیہ کی عدم توجہ پرقبرستان کچرے کے ڈھیروں اور گھنے جنگل کا منظر پیش کرنے لگا ۔ قبرستان میں جھاڑیوں اور گندگی کے باعث شہریوں کو اپنے پیاروں کی قبریں تلاش کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سینکڑوں افراد اپنے والدین، عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور پھول چڑھانے آتے ہیں، مگر قبروں کے اردگرد اُگی ہوئی گھاس پھوس اور صفائی کے ناقص انتظامات مشکلات کاسامناکرپڑتاہے ۔ صورتحال اس حد تک سنگین ہو چکی ہے کہ کئی شہری مجبوراً قبرستان کے باہر سڑک پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر مرکزی قبرستان میں صفائی کے بہتر انتظامات یقینی بنائیں اور متعلقہ نجی کمپنی کو ہنگامی بنیادوں پر صفائی کے لیے ہدایات جاری کی جائیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمنوں کیخلاف گرینڈآپریشن،پروڈکشن یونٹس کو جرمانے

اقبال ؒ کی شاعری فکر وعمل کا انقلابی منشور،ڈاکٹر عثمان جمشید

پاکستان قائدؒ اوراقبال ؒ کی بصیرت کا نتیجہ،فخر امام

اقبال ؒ کے افکار قوم کے رہنمائی کا سرچشمہ،کلثوم پراچہ

ناصر لنگا اخبارفروش یونین خانیوال کے صدر،اظہرفتیانہ جنرل سیکرٹری منتخب

کرم پور میں گندگی کے ڈھیر، انتظامیہ خاموش تماشائی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر