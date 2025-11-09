مرکزی قبرستان جڑانوالہ میں صفائی کے ناقص انتظامات
عدم توجہ پرقبرستان کچرے کے ڈھیروں ، جنگل کا منظر پیش کرنے لگا ،صفائی کا مطالبہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )مرکزی قبرستان جڑانوالہ میں صفائی کے ناقص انتظامات اور انتظامیہ کی عدم توجہ پرقبرستان کچرے کے ڈھیروں اور گھنے جنگل کا منظر پیش کرنے لگا ۔ قبرستان میں جھاڑیوں اور گندگی کے باعث شہریوں کو اپنے پیاروں کی قبریں تلاش کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سینکڑوں افراد اپنے والدین، عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور پھول چڑھانے آتے ہیں، مگر قبروں کے اردگرد اُگی ہوئی گھاس پھوس اور صفائی کے ناقص انتظامات مشکلات کاسامناکرپڑتاہے ۔ صورتحال اس حد تک سنگین ہو چکی ہے کہ کئی شہری مجبوراً قبرستان کے باہر سڑک پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر مرکزی قبرستان میں صفائی کے بہتر انتظامات یقینی بنائیں اور متعلقہ نجی کمپنی کو ہنگامی بنیادوں پر صفائی کے لیے ہدایات جاری کی جائیں ۔