بغیر رجسٹرڈ اسلحہ برآمد ہونے پر تین افراد گرفتار
پیپلز کالونی پولیس نے مختلف مقامات پرکارروائیاں کرکے ملزم قابوکرلئے غلام آباد کے علاقے سے بغیر لائسنس ڈرائیونگ ،ناجائزاسلحہ کے ملز م گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر رجسٹرڈ اسلحہ برآمد ہونے پر تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ پیپلز کالونی پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے تین افرادکو روک کر چیک کیا۔ جنکی تلاشی کے دوران بغیر رجسٹرڈ اسلحہ برآمد ہونے پر انہیں گرفتار کر لیا۔تھانہ غلام آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے حادثات کا باعث بن سکتا تھا۔ تھانہ غلام آباد کے ہی علاقے بلال پارک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم علی حیدر کو گرفتار کرکے اسکے قبضے سے ناجائز اسلحہ برآمد کرلیا۔ ملزموں کیخلاف مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ۔