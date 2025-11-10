معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کرکے دو خواتین کو زخمی کردیا
علی کی بہن اور والدہ کی ملزم عرفان سے تلخ کلامی ہوئی جس نے حملہ کیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کرکے دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقہ 76 رب میں علی نامی شہری کی بہن اور والدہ کی ملزم عرفان کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی جس پر ملزم نے اپنے ساتھی کو موقع پر بلا لیا اور جھگڑے کے دوران اسلحہ کے ساتھ فائرنگ کردی جس کی زد میں آکر خواتین شدید زخمی ہوگئیں جبکہ ملزم سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔