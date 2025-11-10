صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاعر رائے محمد خان ناصر کے اعزاز میں ایک شام

  • فیصل آباد
شاعر رائے محمد خان ناصر کے اعزاز میں ایک شام

سمندری(نمائندہ دنیا)پنجابی کے معروف شاعر رائے محمد خان ناصر کے اعزاز میں مقامی ادبی تنظیم کاروان شعروادب کے زیر اہتمام ،،ایک شام رائے محمدخان ناصر کے نام، سے منسوب خوبصورت اور یاد گارمشاعرہ کا اہتمام کیا گیا۔۔۔

 جس کی صدارت معروف شاعر وصدر کاروان شعروادب اشرف شاکر نے کی جبکہ انجنیئر محمد عرفان صدیق الائیڈ ہسپتال والے ارشد گل،میاں وقاص جمیل ، طاہر چوراہی ،محمد اعظم راول،چودھری عبد الروف ڈھلوں،پیرزادہ عبید الرحمٰن سمیت دیگر شہروں سے اور مقامی شعراء اکرام نے شرکت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر