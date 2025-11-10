شاعر رائے محمد خان ناصر کے اعزاز میں ایک شام
سمندری(نمائندہ دنیا)پنجابی کے معروف شاعر رائے محمد خان ناصر کے اعزاز میں مقامی ادبی تنظیم کاروان شعروادب کے زیر اہتمام ،،ایک شام رائے محمدخان ناصر کے نام، سے منسوب خوبصورت اور یاد گارمشاعرہ کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
جس کی صدارت معروف شاعر وصدر کاروان شعروادب اشرف شاکر نے کی جبکہ انجنیئر محمد عرفان صدیق الائیڈ ہسپتال والے ارشد گل،میاں وقاص جمیل ، طاہر چوراہی ،محمد اعظم راول،چودھری عبد الروف ڈھلوں،پیرزادہ عبید الرحمٰن سمیت دیگر شہروں سے اور مقامی شعراء اکرام نے شرکت کی ۔