کوئی ایسی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے جس سے آئین متنازع ہو :شفیق احمد گجر
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری شفیق احمد گجر نے کہا ہے کہ پارلیمان کو قانون سازی کا مکمل اختیار حاصل ہے ، لیکن کوئی ایسی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔۔۔
جس سے آئین متنازع اور جمہوریت و نظام عدل پر سوالات پیدا ہوں۔انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تاکہ ملک، قوم اور جمہوری استحکام کے لیے آئین سازی بہتر طریقے سے کی جا سکے ۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت اتحادی جماعتوں سمیت اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے کر فیصلے کرے گی۔
تاکہ کسی کے تحفظات نہ رہیں۔