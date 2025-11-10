علامہ محمد اقبال کا فلسفہ خودی امت مسلمہ کی بقا کا ضامن :اعجاز چودھری
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر محمد اعجاز چودھری نے کہا ہے کہ کیا آج کا پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے خواب کی تعبیر ہے۔۔۔
علامہ اقبال نے پوری امت کو خودی اور امید کا پیغام دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں کارکنان نے شاعر مشرق عاشق مدینہ قبلہ حضرت علامہ محمد اقبال کی قومی، ملی اور دینی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا۔محمد اعجاز چودھری نے کہا کہ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا فلسفہ خودی اہل پاکستان اور امت مسلمہ کی بقا کا ضامن ہے ۔