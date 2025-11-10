23 نومبر کو ضمنی الیکشن میں عوام کو کردار کا فیصلہ کرنا ہے :میاں عرفان منان
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما اور این اے 101 سے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان نے کہا ہے کہ 23 نومبر کو ضمنی الیکشن میں عوام کو کردار کا فیصلہ کرنا ہے۔
اگرچہ ایک جماعت میدان سے بھاگ گئی ہے ، تاہم اس کے نام پر آزاد حیثیت سے دھوکہ دینے والے کامیاب نہیں ہو سکتے ۔انہوں نے کہا کہ این اے 96 سے بلال بدر چوہدری، این اے 104 سے راجہ دانیال ریاض، پی پی 98 سے آزاد علی تبسم، پی پی 115 سے میاں طاہر جمیل اور پی پی 116 سے رانا احمد شہریار خان واضح اکثریت سے کامیاب ہوں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پونے چار سالہ اقتدار میں سازش اور جعل سازی کرنے والوں نے ملک اور قوم کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔