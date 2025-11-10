صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاش کے پتوں پر جوا کھیلنے والے 10 ملز موں کیخلاف مقدمہ

  • فیصل آباد
تاش کے پتوں پر جوا کھیلنے والے 10 ملز موں کیخلاف مقدمہ

اسلام نگر میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار ا ،سامان قبضہ میں لے لیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)تاش کے پتوں پر جوا کھیلنے والے 10 ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقہ اسلام نگر میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کی جہاں ملزم شکیل، محمد ندیم اور دیگر 8 افراد تاش کے پتوں پر جوا لگا کر کھیلنے میں مگن تھے جو کہ پولیس کے پہنچنے پر موقع سے فرار ہوگئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا جبکہ جوئے پر لگائے گئے رقم اور دیگر سامان بھی قبضہ میں لے لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر