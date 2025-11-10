تاش کے پتوں پر جوا کھیلنے والے 10 ملز موں کیخلاف مقدمہ
اسلام نگر میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار ا ،سامان قبضہ میں لے لیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)تاش کے پتوں پر جوا کھیلنے والے 10 ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقہ اسلام نگر میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کی جہاں ملزم شکیل، محمد ندیم اور دیگر 8 افراد تاش کے پتوں پر جوا لگا کر کھیلنے میں مگن تھے جو کہ پولیس کے پہنچنے پر موقع سے فرار ہوگئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا جبکہ جوئے پر لگائے گئے رقم اور دیگر سامان بھی قبضہ میں لے لیا گیا۔