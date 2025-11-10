صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الحاج صوفی محمد انور کا سالانہ عرس

  • فیصل آباد
گوجرہ (نمائندہ دنیا )خلیفہ مجاز جامعہ چراغیہ الحاج صوفی محمد انور کا عرس کبوتروالہ قبرستان میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، نعت خوانی، قرآن خوانی کیساتھ علما نے خصوصی خطاب کیا۔ محفل کے اختتام پر شرکاء میں لنگر تقسیم کیا گیا۔

