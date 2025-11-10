چودھری عاصم نذیر اور چودھری شاہد نذیر نے آزاد علی تبسم کی حمایت کر دی
چک جھمرہ (نامہ نگار )فیصل آباد کے معروف سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے سابق رکن قومی اسمبلی چودھری عاصم نذیر اور چودھری شاہد نذیر نے نجی میرج ہال میں منعقدہ ایک شاندار اجتماع میں۔۔۔
اپنے سیاسی دھڑوں اور ہزاروں کارکنوں کے ہمراہ حلقہ پی پی-98 کے مسلم لیگ ن کے نامزد امیدوار آزاد علی تبسم کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔تقریب میں علاقے کی سرکردہ شخصیات، معززین شہر اور سیاسی قائدین نے شرکت کی، جن میں لیگ کے مرکزی قائدین، ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری، سابق ممبر قومی اسمبلی میاں عبدالمنان، سابق ممبر صوبائی اسمبلی ایڈیشنل سیکرٹری ن لیگ رانا شعیب ادریس، طاہرہ احمد کھچی اور دیگر شامل تھے ۔ حمایتی تقریب میں حلقہ پی پی-98 کی اہم شخصیات، نمبردار حضرات اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔