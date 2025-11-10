صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویژن میں رپیئرنگ مینوفیکچرنگ کا لائسنس نہیں :محکمہ انڈسٹریز

  • فیصل آباد
ڈویژن میں رپیئرنگ مینوفیکچرنگ کا لائسنس نہیں :محکمہ انڈسٹریز

فیکٹری مالکان اپنی فیس صرف متعلقہ دفتر میں جمع کرائیں ،ڈسٹرکٹ آفیسر محمد عرفان

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)محکمہ انڈسٹریز نے واضح کیا ہے کہ فیصل آباد ڈویژن میں رپیئرنگ مینوفیکچرنگ کا کوئی لائسنس موجود نہیں ہے ۔ اس حوالے سے دکانداروں اور فیکٹری مالکان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنی فیس صرف متعلقہ دفتر میں جمع کرائیں کیونکہ کسی کے پاس قانونی لائسنس موجود نہیں ہے ۔ڈسٹرکٹ آفیسر محمد عرفان نے بتایا کہ مشاہدے میں آیا ہے کہ کچھ پرائیویٹ افراد اپنے آپ کو لائسنس ہولڈر ظاہر کرکے فیس وصول کر رہے ہیں، جو دفتر میں جمع نہیں کی جاتی۔ ایسے عناصر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔

انہوں نے دکانداروں اور فیکٹری مالکان کو خبردار کیا کہ ریپئرنگ مینوفیکچرنگ کی فیس صرف متعلقہ دفتر یا انسپکٹر کو جمع کرائی جائے تاکہ کسی قسم کی دھوکہ دہی یا نقصان سے بچا جا سکے ۔ محکمہ انڈسٹریز نے عوام سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے میں مکمل ہوشیاری برتیں اور کسی بھی غیر مجاز شخص کو فیس نہ دیں۔یہ اقدام اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ کاروباری سرگرمیاں شفاف اور قانونی دائرہ کار میں رہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ اور نواح میں گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ، کم آمدن والوں کی مشکلات میں اضافہ

علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر

سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ، سیکرٹری ہوم

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

علی موسیٰ گیلانی کی کاروباری شخصیت رضوان دلدار چودھری سے ملاقات

منڈی بہائو الدین کے وکلا کی نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر