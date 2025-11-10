ڈویژن میں رپیئرنگ مینوفیکچرنگ کا لائسنس نہیں :محکمہ انڈسٹریز
فیکٹری مالکان اپنی فیس صرف متعلقہ دفتر میں جمع کرائیں ،ڈسٹرکٹ آفیسر محمد عرفان
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)محکمہ انڈسٹریز نے واضح کیا ہے کہ فیصل آباد ڈویژن میں رپیئرنگ مینوفیکچرنگ کا کوئی لائسنس موجود نہیں ہے ۔ اس حوالے سے دکانداروں اور فیکٹری مالکان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنی فیس صرف متعلقہ دفتر میں جمع کرائیں کیونکہ کسی کے پاس قانونی لائسنس موجود نہیں ہے ۔ڈسٹرکٹ آفیسر محمد عرفان نے بتایا کہ مشاہدے میں آیا ہے کہ کچھ پرائیویٹ افراد اپنے آپ کو لائسنس ہولڈر ظاہر کرکے فیس وصول کر رہے ہیں، جو دفتر میں جمع نہیں کی جاتی۔ ایسے عناصر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔
انہوں نے دکانداروں اور فیکٹری مالکان کو خبردار کیا کہ ریپئرنگ مینوفیکچرنگ کی فیس صرف متعلقہ دفتر یا انسپکٹر کو جمع کرائی جائے تاکہ کسی قسم کی دھوکہ دہی یا نقصان سے بچا جا سکے ۔ محکمہ انڈسٹریز نے عوام سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے میں مکمل ہوشیاری برتیں اور کسی بھی غیر مجاز شخص کو فیس نہ دیں۔یہ اقدام اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ کاروباری سرگرمیاں شفاف اور قانونی دائرہ کار میں رہیں۔