اقبال بازار کو ماڈل بازار میں تبدیل کرنے کے اقدامات

  • فیصل آباد
بجلی کی تاریں زیرِ زمین کی جائیں گی، ملٹی کلر شیڈز نصب کیے جائیں گے

کمالیہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی قیادت میں شہر کو جدید اور خوبصورت بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ اس ضمن میں اقبال بازار کو ماڈل بازار میں تبدیل کرنے کے لیے بجلی کی تاریں زیرِ زمین کی جائیں گی، ملٹی کلر شیڈز نصب کیے جائیں گے اور شہریوں کے لیے بیٹھنے کے بنچز فراہم کیے جائیں گے ۔ بازار میں دکانوں کے شٹرز اور سائن بورڈز یکساں رنگ و ڈیزائن میں ہوں گے تاکہ بازار کا منظر خوشنما بنے ۔ تعمیراتی اور تزئینی کام جلد شروع ہوگا، اور بازار کو وہیکل فری زون بنایا جائے گا تاکہ خریدار پرسکون ماحول میں خریداری کر سکیں۔

 

