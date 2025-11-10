گو جرہ: 50 سالہ شخص کی ہلاکت ،بیٹیاں اور انکا آشنا قاتل نکلے
مقتول کی بیٹیوں مدیحہ اور اقصیٰ اور آشنا عابد کو گرفتار کر لیا گیا ، مقدمہ درج
گو جرہ (نمائندہ دنیا )نواحی گاؤں میں پچاس سالہ شخص کی ہلاکت معمہ حل ہو گیا، سگی بیٹیاں اور ان کا آشنا قاتل نکلے ۔ چند روز قبل چک نمبر 370 ج ب کے پچاس سالہ یاسین اپنے ہی گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ اس کی بہن نسرین اختر نے گلے میں رسی کے نشان دیکھ کر سٹی پولیس گوجرہ کو اطلاع دی، جنہوں نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال گوجرہ منتقل کیا۔ تحقیقات کے دوران مقتول کی بیٹیوں مدیحہ اور اقصیٰ اور آشنا عابد کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کیا گیا، جنہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنی والدہ زہرہ بی بی کے مشورے سے مقتول کو قتل کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔