ٹوبہ:انتظامیہ کی عدم توجہی ،تاریخی ٹیکو پارک ویرانی کا شکار
پارک کے داخلی راستے پر ہی گندگی کے ڈھیر،پانی کے جوہڑ سے خوبصورتی ختم
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر کے وسط میں واقع تاریخی ٹیکو پارک طویل عرصے سے انتظامیہ کی عدم توجہی اور غفلت کا شکار ہو کر رہ گیا، کبھی شام کے وقت شہریوں اور بچوں سے گونجنے والا یہ پارک اب ویرانی اور بدحالی کی تصویر بن چکا ہے ۔ پارک کے داخلی راستے پر ہی گندگی کے ڈھیر، ٹوٹی ہوئی باڑ اور ٹوٹے ہوئے بنچ شہریوں کا استقبال کرتے ہیں۔ پارک میں جگہ جگہ جھاڑ جھنکار، کچرے کے ڈھیر اور بدبو دار پانی کے جوہڑ نے خوبصورتی کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے ۔ صفائی کا عملہ نہ ہونے کے برابر ہے۔
جبکہ انتظامیہ کی جانب سے عرصہ دراز سے کوئی بحالی یا تزئین و آرائش نہیں کی گئی۔ پارک میں لگے جھولے زنگ آلود اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کے باعث بچوں کے کھیلنے کے دوران حادثات کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ روشنی کا انتظام بھی نہ ہونے کے باعث شام کے بعد پارک میں اندھیرا چھا جاتا ہے ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹیکو پارک کی بحالی، صفائی ستھرائی، جھولوں کی مرمت، لائٹنگ سسٹم کی بحالی اور سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے جائیں۔