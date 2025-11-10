صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مکمل ناکام ، مہنگائی بے قابو

  • فیصل آباد
روزانہ ریٹ لسٹ تقسیم کی جاتی ،ضلع بھر میں عملدرآمد کہیں دکھائی نہیں دیتا

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ میں خود ساختہ مہنگائی کرنے والے مافیا کو لگام دینے میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ شہری مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ ریونیو بڑھانے کے لیے روزانہ ریٹ لسٹ تقسیم کی جاتی ہے ، لیکن ضلع بھر میں اس پر عملدرآمد کہیں دکھائی نہیں دیتا۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ بند کمروں میں اجلاس کرنے کے بجائے روز بازاروں کا دورہ کیا جائے ، چھوٹے اور بڑے دوکاندار و ریڑھی بان سے چیک کیا جائے اور حد سے تجاوز کرنے والوں پر بھاری جرمانہ یا دوکان سیل کی جائے ۔ تاہم پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف فوٹو سیشن کے لیے کبھی کبھار دوکاندار یا ریڑھی بان کے پاس جاتے ہیں اور واپس اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔

جبکہ ڈپٹی کمشنر کو اجلاس میں اچھے کی رپورٹ پیش کر دی جاتی ہے ۔ضلع جھنگ میں سبزی، فروٹ، گوشت، روٹی اور دیگر کھانے کی اشیاء میں 60 فیصد مہنگائی خود ساختہ ہے ۔ شہریوں نے کہا کہ قانون کا خوف کسی پر باقی نہیں، بعض بڑے افسران یا تعلق داروں کے کہنے پر دوکاندار ریٹ لسٹ کی پابندی نہیں کرتے ۔عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو روزانہ بازاروں میں بھیجا جائے اور خود ساختہ مہنگائی کرنے والے عناصر کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔

 

