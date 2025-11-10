صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ لیبر ویلفیئر کا مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے اقدامات جاری

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ لیبر ویلفیئر کی طرف سے ضلع بھر میں کم از کم اجرت کے نفاذ اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات جاری ہیں۔

اس سلسلے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر چودھری محمد شہباز نے گذشتہ 15 روز میں 6 ماہ سے زیر التوا کیسز نمٹا دئیے ، زیر التوا 4 کیسز کا فیصلہ ورکرز کے حق میں کیا گیا، جن کی مجموعی رقم 6,55,880 روپے ورکرز کو دلائی گئی۔ مزید برآں لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر مختلف عدالتوں میں 50 سے زائد چالان جمع کروائے گئے اور خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے ۔ چودھری محمد شہباز نے کہا کہ کسی بھی مزدور کے حق پر سمجھوتہ نہیں ہوگا ۔

 

