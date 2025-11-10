صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی پیداوار میں غیر معمولی کمی حکومتی ناکامی ہے :سردار ظفر

  • فیصل آباد
ملکی زراعت کو بچانے کے لیے حکمرانوں کو کسان دوست پالیسیاں بنانا ہوں گی

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر، خصوصی رپورٹر ) کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر سردار ظفر حسین خان نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کی طرف سے زرعی پیداوار میں غیر معمولی کمی کے ملکی جی ڈی پی پر منفی اثرات پڑنے کے اعتراف کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ناکام زرعی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اگر کسان نے گندم، کپاس، چاول اور دیگر بڑی فصلوں کی کاشت سے بھی اجتناب کیا تو ملک میں ایک بڑا غذائی بحران جنم لے گا۔ ملکی زراعت کو بچانے کے لیے حکمرانوں کو کسان دوست پالیسیاں بنانا ہوں گی۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان میں زراعت ریسرچ، ٹیکنالوجی، ادویات اور زرعی آلات کی کمی کے باعث شدید بحران کا شکار ہو چکی ہے ۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ چھوٹے درجے کا کسان ہے جو سنگین معاشی مسائل سے دوچار ہے ۔ نہری پانی کی کمی اور بجلی کے نرخوں میں بے تحاشا اضافے نے کسان کو زراعت سے مایوس کر دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے کسانوں کے پاس وسائل نہیں۔ زرعی مداخل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، پانی، کھاد، بیج اور زرعی ادویات کی عدم دستیابی نے نئی فصلوں کی کاشت مشکل بنا دی ہے ۔ 

 

