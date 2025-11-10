صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ، اڑھائی من سے زائد ممنوعہ اشیا تلف

  • فیصل آباد
فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ، اڑھائی من سے زائد ممنوعہ اشیا تلف

3 ہزار 960 ساشے گٹکا، 3 ہزار 632 کلو سے زائد گھی، 675 کلو دال اور نمک ضبط

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق کی زیر قیادت فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ضلع بھر میں چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے ، جس کے دوران 700 فنگس زدہ انڈے ، 100 لٹر سے زائد ملاوٹی دودھ، اڑھائی من سے زائد ممنوعہ اور ایکسپائر اشیا تلف کی گئیں۔ اسی طرح 3 ہزار 960 ساشے گٹکا، 3 ہزار 632 کلو سے زائد گھی، 675 کلو دال اور نمک بھی ضبط کیے گئے۔

فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 75 فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر 8 لاکھ 43 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے جبکہ 5 یونٹس کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔ یاسر مشتاق نے بتایا کہ گزشتہ 7 دن میں 776 فوڈ پوائنٹس اور یونٹس کی چیکنگ کی گئی اور مارکیٹ میں سپلائی ہونے والی مختلف اشیاء کے 9 سیمپل ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوائے گئے ۔ چیکنگ کے دوران متعدد یونٹس میں صفائی کے ناقص انتظامات، فوڈ ورکرز کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی عدم موجودگی اور اشیاء کو زمین پر رکھنے کے واقعات پائے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر