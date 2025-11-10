فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ، اڑھائی من سے زائد ممنوعہ اشیا تلف
3 ہزار 960 ساشے گٹکا، 3 ہزار 632 کلو سے زائد گھی، 675 کلو دال اور نمک ضبط
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق کی زیر قیادت فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ضلع بھر میں چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے ، جس کے دوران 700 فنگس زدہ انڈے ، 100 لٹر سے زائد ملاوٹی دودھ، اڑھائی من سے زائد ممنوعہ اور ایکسپائر اشیا تلف کی گئیں۔ اسی طرح 3 ہزار 960 ساشے گٹکا، 3 ہزار 632 کلو سے زائد گھی، 675 کلو دال اور نمک بھی ضبط کیے گئے۔
فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 75 فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر 8 لاکھ 43 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے جبکہ 5 یونٹس کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔ یاسر مشتاق نے بتایا کہ گزشتہ 7 دن میں 776 فوڈ پوائنٹس اور یونٹس کی چیکنگ کی گئی اور مارکیٹ میں سپلائی ہونے والی مختلف اشیاء کے 9 سیمپل ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوائے گئے ۔ چیکنگ کے دوران متعدد یونٹس میں صفائی کے ناقص انتظامات، فوڈ ورکرز کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی عدم موجودگی اور اشیاء کو زمین پر رکھنے کے واقعات پائے گئے ۔