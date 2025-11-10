جھنگ روڈ تا نیو سبزمنڈی روڈ کی تعمیر نو سست روی کا شکار
ناقص میٹریل کا استعمال پرانی اینٹوں کا استعمال جگہ جگہ گڑھے پڑنے لگے
پینسرہ (نمائندہ دنیا )جھنگ روڈ تا نیو سبزمنڈی روڈ کی تعمیر نو سست روی کا شکار ہو گئی، جس سے عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ شہری دو ماہ سے متبادل راستوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔پرانی سڑک کو اکھاڑے بغیر اس پر پتھر ڈال کر سطح بلند کی گئی ہے جبکہ اطراف میں نئی بجائے پرانی اینٹیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ سڑک نا ہموار ہے اور جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں، جو ٹھیکدار کی غفلت کا ثبوت ہیں۔
شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کئی سالوں سے یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور نیو منڈی سے سمندری روڈ تک گزرنے کے قابل نہیں تھی۔ عوامی مطالبے پر اس کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن ٹھیکدار کی غفلت کی وجہ سے کام سست روی کا شکار ہے ، جس سے پھل و سبزیاں خریدنے آنے والے شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔شہریوں نے مطالبہ کیا کہ روڈ کی جلد از جلد معیاری تعمیر یقینی بنائی جائے تاکہ عوام کی مشکلات کا فوری ازالہ کیا جا سکے ۔