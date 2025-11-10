صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ روڈ تا نیو سبزمنڈی روڈ کی تعمیر نو سست روی کا شکار

  • فیصل آباد
جھنگ روڈ تا نیو سبزمنڈی روڈ کی تعمیر نو سست روی کا شکار

ناقص میٹریل کا استعمال پرانی اینٹوں کا استعمال جگہ جگہ گڑھے پڑنے لگے

پینسرہ (نمائندہ دنیا )جھنگ روڈ تا نیو سبزمنڈی روڈ کی تعمیر نو سست روی کا شکار ہو گئی، جس سے عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ شہری دو ماہ سے متبادل راستوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔پرانی سڑک کو اکھاڑے بغیر اس پر پتھر ڈال کر سطح بلند کی گئی ہے جبکہ اطراف میں نئی بجائے پرانی اینٹیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ سڑک نا ہموار ہے اور جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں، جو ٹھیکدار کی غفلت کا ثبوت ہیں۔

شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کئی سالوں سے یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور نیو منڈی سے سمندری روڈ تک گزرنے کے قابل نہیں تھی۔ عوامی مطالبے پر اس کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن ٹھیکدار کی غفلت کی وجہ سے کام سست روی کا شکار ہے ، جس سے پھل و سبزیاں خریدنے آنے والے شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔شہریوں نے مطالبہ کیا کہ روڈ کی جلد از جلد معیاری تعمیر یقینی بنائی جائے تاکہ عوام کی مشکلات کا فوری ازالہ کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یونین کونسلوں کے سیکرٹریز تمام معاملات درست کریں ،بابر شہزاد

موٹرسائیکل نہ روکنے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ،سوار بچ گئے

399 اشتہاری گرفتار، اسلحہ برآمد،پولیس کی کارکردگی رپورٹ

گرین الیکٹرو بس میں رش میں چوری کرنیوالی خاتون گرفتار

منشیات فروش سے 1 کلو 239 گرام ہیروئن ،ڈکیتی کے ملزم سے اسلحہ برآمد

یونیورسٹی آف سرگودھا میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر