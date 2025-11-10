صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:بلڈنگ میٹریل کی قیمتوں میں اضافہ ، تعمیراتی کام رک گئے

  • فیصل آباد
ہزاروں مزدور بے روزگار ہونے کا خدشہ ،قیمتوں میں کمی کی جائے : مزدوروں کا مطالبہ

کمالیہ (نمائندہ دنیا )بلڈنگ میٹریل کی قیمتوں میں اچانک اضافے کے باعث تعمیراتی کام رک گئے ، جس سے ہزاروں مزدور بے روزگار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ۔ ایک ہزار اینٹیں 16 ہزار روپے جبکہ سیمنٹ کی بوری 1450 روپے میں فروخت ہو رہی ہے ۔ سریا 235 روپے فی کلو، بجری 130 روپے فی مربع فٹ اور ریت 80 روپے فی مربع فٹ تک پہنچ گئی ہے ، جس سے تعمیراتی شعبہ شدید متاثر ہوا ہے ۔ شہریوں نے کہا کہ بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے مکان یا کمرہ بنانا بھی مشکل ہو گیا ہے ۔ مزدوروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلڈنگ میٹریل کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ ہاؤسنگ سیکٹر کو فروغ ملے اور ان کے گھروں کے چولہے جل سکیں۔ 

 

