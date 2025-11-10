این اے 96،ضمنی الیکشن کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں
نواب شیر وسیر آ زاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ، بلال چودھری ن لیگ کے امیدوار ہیں
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )حلقہ این اے -96 میں 23 نومبر کو ہونے والے ضمنی الیکشن کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں اور امیدواروں کی سیاسی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ووٹرز بھی اپنی خاطر مدارات کروانے میں سرگرم دکھائی دے رہے ہیں۔پاکستان مسلم لیگ ن نے پارٹی کی اعلی قیادت کی رہنمائی میں طلال چودھری کی وفاداریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے بھائی بلال چودھری کو ٹکٹ دیا۔ 2024ء کے عام انتخابات میں مسلم لیگ ن نے پی ٹی آئی چھوڑ کر ن لیگ میں شامل ہونے والے ملک نواب شیر وسیر کو ٹکٹ دیا تھا، لیکن وہ رائے حیدر صلاح الدین کھرل سے شکست کھا گئے تھے ۔ 9 مئی کے سانحہ کے بعد رائے صلاح الدین 10 سال کے لیے نااہل ہوئے۔
جس کے بعد ملک نواب شیر وسیر نے ضمنی الیکشن میں آزاد حیثیت سے حصہ لیا اور واٹر کولر کے نشان پر اپنی مہم جاری رکھی۔دوسری طرف بلال چودھر ی کی حمایت میں حلقہ کی قد آور شخصیات، جن میں سابق ٹکٹ ہولڈر رائے وقاص اسلم، سابق ممبران صوبائی اسمبلی اور چودھری علی تراب شامل ہیں، نے مختلف تقریبات میں ان کی حمایت کا اعلان کیا، جس سے الیکشن تقریباً یکطرفہ بنتا دکھائی دے رہا ہے ۔مزید برآں، نوجوان آزاد امیدوار مرزا ارشد محمود بیگ بھی اپنی مہم زور و شور سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ وہ 23 نومبر کو اپنے مد مقابل کے لیے ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم یہ کہا جا رہا ہے ۔ضمنی الیکشن میں مبینہ طور پر حکومتی امیدوار کی کامیابی متوقع ہے ، اور اس کا فیصلہ 23 نومبر کی شام کا ڈوبنے والا سورج ہی کرے گا۔