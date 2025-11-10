ناباں روڈ کی ایک کلومیٹرتک کارپٹ تعمیر مکمل ہو گئی
نشاط آباد برج سے شیخوپورہ روڈ کی دونوں اطراف عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ترقیاتی ویژن کے تحت عوام کے لیے معیاری سڑکیں اور آسان سفر یقینی بنانے کے پروگرام کے تحت میونسپل کارپوریشن نے ناباں روڈ کی ایک کلومیٹر لمبی کارپٹ تعمیر مکمل کر دی ہے ۔ نشاط آباد برج سے شیخوپورہ روڈ کی دونوں اطراف، جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی سے مرمت اور بحالی کر دی گئی ہے ۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے سڑکوں کا دورہ کیا، ناباں روڈ کے معیار کا جائزہ لیا اور دونوں اطراف ٹف ٹائلز اور لین مارکنگ کے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ناباں روڈ کی مرمت سے نڑوالا روڈ، بڑے قبرستان سے غلام محمد آباد تک عوام کو معیاری سہولت فراہم ہو گئی ہے۔
اسی طرح نشاط آباد سے شیخوپورہ روڈ پر 800 فٹ سے زیادہ ایریا پر اسفالٹ مکمل کر دیا گیا۔ شہریوں نے ڈویژنل انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا۔ کمشنر نے بتایا کہ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت نشاط آباد سے گٹ والا تک معیاری سڑک تعمیر ہوگی، جبکہ شہر کی مزید 20 سڑکوں کی کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے مرمت اور بحالی کا شیڈول بھی طے کیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ سٹریٹ لائٹس، زیبرا کراسنگ، سینٹر میڈینز کی بہتری اور لین مارکنگ پر بھی کام جاری ہے ۔ ایڈیشنل کمشنر عامر رضا، چیف آفیسر ملک مرتضی اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے ۔