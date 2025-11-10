چوتھی آل پاکستان انٹریونیورسٹیز ویمن باکسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد
یونیورسٹی آف پنجاب لاہور اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی پہلی پو زیشن
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ہائیر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے زیر اہتمام چوتھی آل پاکستان انٹریونیورسٹیز ویمن باکسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں کیا گیا، جس میں ملک کی مختلف یونیورسٹیوں کی خواتین باکسرز نے حصہ لیا۔ تین روز جاری رہنے والے مقابلوں میں کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی اور عمدہ سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کیا۔مجموعی طور پر یونیورسٹی آف پنجاب لاہور اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کی ٹیموں نے مشترکہ طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی نے دوسری جبکہ دی یونیورسٹی آف فیصل آباد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔
اس چیمپئن شپ میں ملک کی 16 یونیورسٹیوں، جن میں یونیورسٹی آف سرگودھا، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، سپیریئر یونیورسٹی لاہور، ایف سی کالج لاہور، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی لاہور، اقراء یونیورسٹی کراچی، یونیورسٹی آف لاہور، اور دیگر ادارے شامل تھے ، کی خواتین باکسرز نے مختلف ویٹ کیٹیگریز میں حصہ لیا۔اختتامی تقریب میں ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ ملک اور رجسٹرار ڈاکٹر زاہدہ مقبول نے پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے ۔ مہمان ٹیموں کے کوچز اور ڈائریکٹرز سپورٹس نے چیمپئن شپ کے شاندار انعقاد پر دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کی انتظامیہ کو خراجِ تحسین پیش کیا۔