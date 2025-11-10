تفریحی پارکوں کی ابتر حالت،شکستہ سڑکوں پر اظہار تشویش
متعلقہ سرکاری محکموں کو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانا ہو نگی :رانا توصیف
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اور سینئر سیاستدان رانا زاہد توصیف نے شہر کے تفریحی پارکوں کی ابتر حالت، اجڑتے گرین بیلٹس اور شکستہ سڑکوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ایف ڈی اے ، میونسپل کارپوریشن، پی ایچ اے اور ایف ڈبلیو ایم سی سمیت تمام متعلقہ سرکاری محکموں کو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانا ہوں گی۔رانا زاہد توصیف نے کہا کہ روڈ مارکنگ کے ساتھ عوام کو بھی اس ضمن میں ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے ۔ شہر کو سرسبز اور شاداب بنانے کے لیے جگہ جگہ پودے اور گرینری لگانا لازمی ہے۔ موجودہ وقت میں تیسرے بڑے شہر کے مسائل کافی حد تک بڑھ چکے ہیں۔
سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور بعض علاقوں کی سٹریٹ لائٹس خراب ہیں۔انہوں نے کہا کہ پی ایچ اے کا عملہ صرف ٹیکس جمع کرنے میں مصروف ہے جبکہ عوام کو تفریحی سہولیات میسر نہیں ہیں اور پارکس کوڑا اسٹینڈ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے باقاعدہ پلانٹیشن، شجرکاری مہم اور ہر چوک میں پھول لگانے کی ضرورت ہے ۔آلودگی کے خاتمے اور سفری سہولیات کے لیے الیکٹرو بسیں چلانا اور آتھ بازاروں کی وائرنگ انڈرگراؤنڈ کرنا خوش آئند اقدامات ہیں، لیکن پارکنگ پلازوں کی تعمیر اور دیگر مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت کو فنڈز بھی مختص کرنے چاہیے ۔