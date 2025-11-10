58 واں سالانہ اجتماع برائے خواتین آج منعقد ہوگا
صدارت پرنسپل باجی رضیہ کلیم کرینگی ،معروف مبلغات شریک ہوں گی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مدرسہ سلفیہ للبنات گوبند پورہ گل نمبر 06 بالمقابل زرعی یونیورسٹی نڑ والا روڈ فیصل آباد کا 58 واں سالانہ اجتماع برائے خواتین آج 10 نومبر بروز سوموار صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک مدرسہ میں منعقد ہوگا۔ اجتماع کی صدارت پرنسپل باجی رضیہ کلیم صاحبہ کریں گی۔اجتماع میں لاہور اور فیصل آباد کی معروف مبلغات شریک ہوں گی جو خواتین کے اسلامی معاشرتی کردار اور موجودہ پرفتن دور میں معاشرتی تعمیر و ترقی میں ان کی ذمہ داریوں پر لیکچرز دیں گی۔
روزمرہ کے اسلامی احکام اور مسائل پر بھی خصوصی تربیتی سیشنز ہوں گے۔اجتماع میں مدرسہ کی فارغ التحصیل طالبات، وفاق المدارس السلفیہ سے ایم اے عربی و ایم اے اسلامیات، درس نظامی، بی اے ، تجوید و قرات، ترجمہ و تفسیر اور تحفیظ القرآن مکمل کرنے والی طالبات میں اسناد اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے ۔اجتماع کے اختتام پر ملکی بقاء، سلامتی، استحکام اور تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی ۔