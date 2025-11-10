صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

58 واں سالانہ اجتماع برائے خواتین آج منعقد ہوگا

  • فیصل آباد
58 واں سالانہ اجتماع برائے خواتین آج منعقد ہوگا

صدارت پرنسپل باجی رضیہ کلیم کرینگی ،معروف مبلغات شریک ہوں گی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مدرسہ سلفیہ للبنات گوبند پورہ گل نمبر 06 بالمقابل زرعی یونیورسٹی نڑ والا روڈ فیصل آباد کا 58 واں سالانہ اجتماع برائے خواتین آج 10 نومبر بروز سوموار صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک مدرسہ میں منعقد ہوگا۔ اجتماع کی صدارت پرنسپل باجی رضیہ کلیم صاحبہ کریں گی۔اجتماع میں لاہور اور فیصل آباد کی معروف مبلغات شریک ہوں گی جو خواتین کے اسلامی معاشرتی کردار اور موجودہ پرفتن دور میں معاشرتی تعمیر و ترقی میں ان کی ذمہ داریوں پر لیکچرز دیں گی۔

روزمرہ کے اسلامی احکام اور مسائل پر بھی خصوصی تربیتی سیشنز ہوں گے۔اجتماع میں مدرسہ کی فارغ التحصیل طالبات، وفاق المدارس السلفیہ سے ایم اے عربی و ایم اے اسلامیات، درس نظامی، بی اے ، تجوید و قرات، ترجمہ و تفسیر اور تحفیظ القرآن مکمل کرنے والی طالبات میں اسناد اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے ۔اجتماع کے اختتام پر ملکی بقاء، سلامتی، استحکام اور تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یونین کونسلوں کے سیکرٹریز تمام معاملات درست کریں ،بابر شہزاد

موٹرسائیکل نہ روکنے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ،سوار بچ گئے

399 اشتہاری گرفتار، اسلحہ برآمد،پولیس کی کارکردگی رپورٹ

گرین الیکٹرو بس میں رش میں چوری کرنیوالی خاتون گرفتار

منشیات فروش سے 1 کلو 239 گرام ہیروئن ،ڈکیتی کے ملزم سے اسلحہ برآمد

یونیورسٹی آف سرگودھا میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر