صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:بارات آ نے سے پہلے دلہن کی کسی اور سے شادی

  • فیصل آباد
چنیوٹ:بارات آ نے سے پہلے دلہن کی کسی اور سے شادی

دولہا احسان کے ساتھ آ نے والے باراتی بھی حیران و پریشان ہوکر رہ گئے

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سرگودھا سے آئی بارات کے ساتھ ہاتھ ہو گیا دلہا بارات لیکر پہنچا تو معلوم ہوا دلہن پہلے ہی کسی اور کیساتھ شادی کر کے جا چکی تھی ۔دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے دلہنیا لینے آنے والے سرگودھا کے دولہا کے ساتھ ہاتھ ہوگیا، بارات چنیوٹ پہنچی تو دلہن والوں نے بارات آنے سے پہلے ہی دلہن کسی اور کے ساتھ بیاہ دی سرگودھا سے آئے دولہا احسان کے خواب ٹوٹ گئے ، باراتی بھی حیران و پریشان ہوکر رہ گئے کہ ’’ایسا دھوکا پہلے کبھی نہیں دیکھا!دولہا کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر