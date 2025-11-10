چنیوٹ:بارات آ نے سے پہلے دلہن کی کسی اور سے شادی
دولہا احسان کے ساتھ آ نے والے باراتی بھی حیران و پریشان ہوکر رہ گئے
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سرگودھا سے آئی بارات کے ساتھ ہاتھ ہو گیا دلہا بارات لیکر پہنچا تو معلوم ہوا دلہن پہلے ہی کسی اور کیساتھ شادی کر کے جا چکی تھی ۔دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے دلہنیا لینے آنے والے سرگودھا کے دولہا کے ساتھ ہاتھ ہوگیا، بارات چنیوٹ پہنچی تو دلہن والوں نے بارات آنے سے پہلے ہی دلہن کسی اور کے ساتھ بیاہ دی سرگودھا سے آئے دولہا احسان کے خواب ٹوٹ گئے ، باراتی بھی حیران و پریشان ہوکر رہ گئے کہ ’’ایسا دھوکا پہلے کبھی نہیں دیکھا!دولہا کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے ۔