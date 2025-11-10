صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ ، غیر معیاری کھویا تیار کرنیوالی فیکٹری سیل

  • فیصل آباد
فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ ، غیر معیاری کھویا تیار کرنیوالی فیکٹری سیل

ٹیم نے موقع پر پہنچ کر فیکٹری میں موجود مشکوک مواد اور مشینری ضبط کر لی

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے تھانہ گڑھ کے علاقہ 541 چک میں غیر معیاری کھویا تیار کرنے والی فیکٹری کو خفیہ اطلاع پر چھاپے کے دوران سربمہر کر دیا۔ ملزم مہران کی جانب سے کھویا مصر صحت اجزاء کے ساتھ تیار کیا جا رہا تھا، جس سے عوام کی صحت کے لیے شدید خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر فیکٹری میں موجود مشکوک مواد اور مشینری ضبط کی اور فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے فیکٹری کو بند کر دیا۔ اس کارروائی کے دوران ملزم مہران کو بھی حراست میں لیا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ اور نواح میں گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ، کم آمدن والوں کی مشکلات میں اضافہ

علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر

سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ، سیکرٹری ہوم

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

علی موسیٰ گیلانی کی کاروباری شخصیت رضوان دلدار چودھری سے ملاقات

منڈی بہائو الدین کے وکلا کی نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر