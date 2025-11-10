فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ ، غیر معیاری کھویا تیار کرنیوالی فیکٹری سیل
ٹیم نے موقع پر پہنچ کر فیکٹری میں موجود مشکوک مواد اور مشینری ضبط کر لی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے تھانہ گڑھ کے علاقہ 541 چک میں غیر معیاری کھویا تیار کرنے والی فیکٹری کو خفیہ اطلاع پر چھاپے کے دوران سربمہر کر دیا۔ ملزم مہران کی جانب سے کھویا مصر صحت اجزاء کے ساتھ تیار کیا جا رہا تھا، جس سے عوام کی صحت کے لیے شدید خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر فیکٹری میں موجود مشکوک مواد اور مشینری ضبط کی اور فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے فیکٹری کو بند کر دیا۔ اس کارروائی کے دوران ملزم مہران کو بھی حراست میں لیا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔