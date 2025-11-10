صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی 27ویں ترمیم کو مسترد کرتی :جاوید قصوری

  • فیصل آباد
جماعت اسلامی 27ویں ترمیم کو مسترد کرتی :جاوید قصوری

21 تا 23 نومبر کو مینار پاکستان کے سایہ میں ’’بدل دو نظام کو‘‘اجتماع منعقد ہوگا

سمندری (نمائندہ دنیا )جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں ملک کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کی جنگ جاری ہے ۔ 21 تا 23 نومبر کو مینار پاکستان کے سایہ میں \"بدل دو نظام کو\" اجتماع منعقد ہوگا، جس کا مقصد نظام کو بدلنے پر مجبور کرنا اور ہر طبقے کو اس کا حق دلانا ہے ، تاکہ اقتدار حق داروں اور نچلی سطح تک منتقل ہو سکے ۔ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی وسطی پنجاب کے امیر محمد جاوید قصوری نے سمندری میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ ضلعی امیر سردار عثمان علی ایڈووکیٹ بھی موقع پر موجود تھے ۔ صوبائی امیر نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتی ہے اور سول سپرمیسی کے لیے دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مشاورت میں شمولیت اور جدوجہد جاری رکھے گی، تاہم وہ کسی بھی انتخابی الائنس کا حصہ نہیں بنے گی۔قبل ازیں صوبائی امیر نے مینار پاکستان اجتماع کے انتظامات کے حوالے سے ضلع بھر کے عہدیداران اور کارکنوں سے خطاب کیا اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر